Betriebsrat für Ryanair Tochter in Berlin

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Am Montag, den 5. Mai 2025, wählen die Beschäftigten von Malta Air, einer Tochter der Ryanair Group, am Standort Berlin einen Betriebsrat.

Dieser Wahl, eigentlich eine Selbstverständlichkeit im Mitbestimmungsrecht, sind fast drei Jahre intensiver Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber vorausgegangen, der mit vielerlei Mitteln versucht hat, die engagierten Kolleginnen und Kollegen von der Wahl abzuhalten.

„Umso beeindruckender sind die Energie und auch das Durchhaltevermögen, das die Beschäftigten der Ryanair Group in Berlin gezeigt haben. Der neu gewählte Betriebsrat hat große Aufgaben vor sich, aber ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen das packen werden. Die Gewerkschaft wird sie dabei weiter unterstützen“, sagte Christine Behle, stellvertretende Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), am Montag.

Bereits seit dem Jahr 2017 engagiert sich ver.di dafür, eine Betriebsratswahl in der Ryanair Group in Deutschland zu ermöglichen. Am Anfang stand eine politische Kampagne zur Reform des Paragrafen 117 im Betriebsverfassungsgesetz. Erst danach war es fliegendem Personal überhaupt möglich, einen Betriebsrat an einem Standort zu wählen. Diese auch als „Lex Ryanair“ bekannte Reform wurde 2019 Realität.

Nach einigen Verzögerungen, vor allem durch die weitreichenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Luftverkehr, haben bei ver.di organisierte Kolleginnen und Kollegen der Malta Air im Sommer 2022 das Projekt wieder aufgegriffen und begonnen, für eine Betriebsratswahl zu kämpfen. Dabei wurde jeder Schritt auf dem Weg zur Wahl von einstweiligen Verfügungsverfahren durch den Arbeitgeber begleitet und behindert. Auch gab es regelrechte Desinformationskampagnen, um die Belegschaft zu spalten.

Die Kolleginnen und Kollegen in Berlin haben mit ihrem Durchhaltevermögen nun ein ermutigendes Beispiel gesetzt, das weitere Initiativen zu Betriebsratswahlen, wie am Standort Köln, stärkt und ihnen ein Vorbild sein kann.

Verdi