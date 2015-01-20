Betriebsgewinn von Air Astana steigt um 35 Prozent

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Air Astana, die führende Fluggesellschaft Zentralasiens und von Skytrax mit 4-Sternen ausgezeichnet, hat 2014 ein Betriebsgewinn von 97,7 Millionen US-Dollar erzielt.

Der Betriebsgewinn konnte im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent gesteigert werden. Damit konnte Air Astana das beste Ergebnis in der 13-jährigen Unternehmensgeschichte erwirtschaften. Der Reinerlös dagegen fiel um 62 Prozent auf 19,3 Millionen US-Dollar aufgrund einer Neubewertung der Auslandsverschuldung von 49 Millionen US-Dollar, ausgelöst durch die Abwertung der kasachischen Währung Tenge um 19 Prozent im Februar 2014. Die Zahl der beförderten Passagiere konnte um 3 Prozent auf 3,8 Millionen gesteigert werden, während der Gesamtumsatz um 3 Prozent auf 932,9 Millionen US-Dollar sank.

President und CEO Peter Foster kommentierte das Jahresergebnis: „2014 war ein gutes Jahr, berücksichtigt man die Tenge-Abwertung und die Ungewissheit in der Region als Folge der Sanktionen gegen Russland, unserem zweitwichtigsten Markt nach Kasachstan. Das hervorragende Betriebsergebnis wurde durch die Senkung der Kosten pro Passagierkilometer um 7 Prozent sowie durch den Anstieg des Transitverkehrs erreicht.“ Er fügte hinzu: „Es ist zudem davon auszugehen, dass 2015 wegen der anhaltenden regionalen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ein schwieriges Jahr wird.“

2014 nahm Air Astana drei Airbus 320, eine Embraer 190 und zwei Boeing 767 in Betrieb, überwiegend als Ersatz für ältere Modelle, so dass das Durchschnittsalter der Flotte derzeit bei 5,5 Jahren liegt – das jüngste in der Region. Air Astana wurde als „Best Airline Central Asia and India“ im dritten Jahr in Folge auf der Skytrax Global Awards Veranstaltung während der Farnborough Air Show im Juli 2014 ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft wurde zum 16. Mitglied der „Association of Asia Pacific Airlines“ auf der jährlichen Vollversammlung in Tokio im November 2014 ernannt.

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