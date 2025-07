Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Der Flughafen Düsseldorf öffnet über die Sommerferienzeit während den letzten drei Wochenenden im August die Besucherterrasse.

Vom Abheben des weltgrößten Passagierflugzeugs A380 bis hin zum Aufsetzen einer kleinen Cessna „Skyhawk“: In den NRW-Sommerferien heißt es mit bester Aussicht auf die Start- und Landebahnen: „Flugzeuge gucken!“ am Flughafen Düsseldorf.

Denn der Flughafen öffnet an den letzten drei August-Wochenenden temporär die Terrasse der Eventlocation „Station Airport“ am Bahnhof „Düsseldorf Flughafen“. Ab sofort können sich Familien, Flugzeugenthusiasten und Planespotter unter events.dus.com/terrasse insgesamt 9.200 kostenlose Tickets sichern.

„Die Möglichkeit, die Faszination Flughafen hautnah von der Besucherterrasse zu erleben, ist für viele eine Herzensangelegenheit – auch für uns“, sagt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. Seitens des Airports wird an einem wirtschaftlich tragfähigen Konzept gearbeitet, um die aufgrund von Sicherheitsbestimmungen bislang aufwändig und kostenintensiv zu betreibende Aussichtsplattform auf Flugsteig B in veränderter Form wieder dauerhaft öffnen zu können. Redeligx: „Mit der Öffnung der Terrasse unserer Eventlocation ,Station Airport‘ bedanken wir uns für die Geduld aller Flughafen-Fans und schaffen eine Möglichkeit, startende und landende Flugzeuge aus nächster Nähe zu verfolgen.“

Alle Kosten der Aktion, unter anderem für Sicherheitsmaßnahmen und die Organisation der Abläufe, trägt der Airport. Der Flughafen lädt alle Besucherinnen und Besucher ein, das gesparte Eintrittsgeld nach eigenem Ermessen der Bürgerstiftung Düsseldorf und ihrer Aktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ zu spenden. Hinweise zu Spendenmöglichkeiten finden sich im Buchungsportal und vor Ort.

Geöffnet wird die Terrasse der „Station Airport“ am 9., 10., 16., 17., 23. und 24. August. Gebucht werden können 9.200 kostenlose Zeitslots über das Portal event.dus.com/terrasse. Jeweils 500 Personen können von 10 bis 12 Uhr, 12.15 bis 14.15 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr auf der Terrasse „einchecken“. Einen zusätzlichen Slot gibt es am Sonntag, 10. August, für 200 Personen von 5:45 bis 9.30 Uhr. Dieses „Sunrise Special“ richtet sich insbesondere an Planespotter und Frühaufsteher. Zwischen den Slots wird die Terrasse vollständig geräumt.

Zum Begleitprogramm gehören Aktionen für Kinder wie Walking Acts und Malecke. Die Zukunft des Düsseldorfer Flughafens zeigt die Ausstellung „AirWalk“. Hier gibt es unter anderem Wissenswertes zum Masterplan 2045, zur neuen Feuerwache und zum geplanten Gewitterfrühwarnsystem zu entdecken.

Die Terrasse grenzt an den Luftsicherheitsbereich. Am Einlass findet eine strenge Taschenkontrolle statt. Reisegepäck und größere Taschen dürfen ebenso wenig wie Taschenmesser und andere gefährliche Gegenstände mitgeführt werden. Es gibt keine Möglichkeit vor Ort, solche Dinge einzuschließen oder anderweitig zu verwahren. Hunde müssen draußen bleiben. Verpflegung und Getränke in Kunststoffflaschen dürfen mitgebracht werden, es gibt aber auch einen Snackautomaten vor Ort. Ein passender Tipp: Beim Glücksrad lassen sich Gutscheine für die Restaurants und Shops im Airport gewinnen. Das Terminal ist nur eine kurze SkyTrain-Fahrt entfernt. Ohnehin empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln direkt zum Bahnhof „Düsseldorf Flughafen“.

Flughafen Düsseldorf