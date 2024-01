Bessere Verkehrsverbindung nach Paderborn Lippstadt

Paderborn-Lippstadt Airport (Foto: Paderborn-Lippstadt AP)

Das Gewerbegebiet am Flughafen Paderborn Lippstadt ist bald mit der Schnellbus-Linie S60 direkt erreichbar, damit ist der Flughafen besser an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

Zum 29. Januar ändert der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) die Linienführung der Schnellbus-Linie S60 zwischen Paderborn und Büren. Dann erreichen Fahrgäste nicht nur den Flughafen Paderborn/Lippstadt, sondern auch das benachbarte Gewerbegebiet mit dem Schnellbus.

Im August 2023 gab es umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 37 rund um den Flughafen. In diesem Zuge sind drei neue Haltestellen entstanden, die die Linie S60 ab dem 29. Januar im Regelverkehr bedienen wird. Somit ändert sich der Verlauf der S60 wie folgt: Nach der Haltestelle „Flughafen“ erreicht der Schnellbus die neue Haltestelle „Lindberghring“, die direkt am Gewerbegebiet liegt. Im Anschluss fährt die S60 die weiteren neuen Haltestellen „Haselnußstraße“ und „Flughafenstraße“ an, ehe sie den bekannten Weg Richtung Büren weiterverfolgt.

Verkehrsanbindung Flughafen Paderborn Lippstadt (Foto: Flughafen Paderborn Lippstadt)

Die Linie S61 (Büren – Paderborn) fährt auch zukünftig den bewährten Linienverlauf und bedient weiterhin die Haltestellen „Schokamp“ und „Hof Kleine“.

Mit der neuen Linienführung erhält das Gewerbegebiet am Flughafen erstmals eine direkte Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr. Die neuen Fahrpläne finden Fahrgäste unter www.fahr-mit.de. Das Serviceteam der „fahr mit“-mobithek beantwortet gerne Fragen zum Fahrplan und Tarifen. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch unter 05251/2930400. Die Mitarbeiterinnen sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr und am Samstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr erreichbar.