Bessere Gepäckabfertigung im Luftpassagierverkehr

dnata Bodenabfertigung in Zürich (Foto: dnata)

SITA, der weltweit führende Anbieter von Technologielösungen für die Luftfahrtindustrie, hat eine Verbesserung der Quote fehlgeleiteter Gepäckstücke in der Luftfahrtindustrie bekannt gegeben.

Laut dem aktuellen Bericht von SITA mit dem Titel Baggage IT Insights 2024 ist die Zahl fehlgeleiteter Gepäckstücke in der Branche von 7,6 auf 6,9 pro 1.000 Passagiere im Jahr 2023 gesunken. Diese Verbesserung konnte erzielt werden, obwohl die Fluggastzahlen mit 5,2 Milliarden zum ersten Mal seit fünf Jahren über das Niveau von 2019 stiegen.

Der langfristige Trend unterstreicht die positiven Auswirkungen der Investitionen in geeignete Technologien. Zwischen 2007 und 2023 ging die Zahl der Fehlleitungen um beträchtliche 63 % zurück, obwohl das Passagieraufkommen um 111 % zunahm. Dennoch steht die Branche weiterhin vor Herausforderungen, insbesondere bei der Bewältigung des steigenden Gepäckaufkommens. Der Studie zufolge ist das Vorantreiben der Digitalisierung der Branche von entscheidender Bedeutung. Im Mittelpunkt stehen dabei der Einsatz von KI für die Datenanalyse und Computer-Vision-Technologien für die automatische Gepäckabfertigung.

Diese Entwicklung muss die vollständige Automatisierung, eine gute Kommunikation und die vollständige Transparenz des gesamten Weges jedes einzelnen Gepäckstücks umfassen. Eine weitere Studie von SITA* zeigt, dass sich Fluggäste insbesondere um Verspätungen und Annullierungen sorgen (32 % im Jahr 2023). Der Studie zufolge bieten zwei Drittel der Fluggesellschaften heute eine automatische Gepäckabfertigung an, 85 % der Flughäfen stellen Self-Service-Optionen für die Gepäckaufgabe zur Verfügung. Dies steht im Einklang mit der Forderung der Branche nach Selbstbedienungstechnologien zur Verbesserung des Passagierflusses. Gleichzeitig besteht bei den Fluggästen der Wunsch, ihre Mobiltelefone während der Reise zu nutzen – auch für die Gepäckaufgabe. Heute verlassen sich 32 % der Passagiere darauf, dass ihnen Informationen zur Gepäckabholung direkt auf ihr Mobiltelefon gesendet werden. Eine bessere Kommunikation und Sichtbarkeit für die Fluggäste werden die Nutzung digitaler Selbstbedienungsangebote fördern und den Passagieren mehr Kontrolle über ihre Reise ermöglichen.

Kooperation ist dabei entscheidend. Obwohl Fluggesellschaften und Flughäfen Gepäckdaten gemeinsam nutzen, gibt es Spielraum für Verbesserungen. Nur 58 % der Fluggesellschaften tauschen Gepäckdaten bei der Gepäckaufgabe aus. Gleichzeitig geben 66 % der Flughäfen Daten über die Gepäckauslieferung an die Fluggesellschaften weiter. Die Baggage IT Insights-Studie von SITA verweist auf die Forderung der IATA nach einer lückenlosen Gepäckverfolgung und Echtzeit-Statusdaten als Teil ihrer Initiative Resolution 753, die den Austausch von Daten über den gesamten Gepäckweg vorsieht. Die Studie geht auch auf die Forderung des Airports Council International ein, mit Self-Service, Echtzeitkommunikation und Transparenz Stress und Ängste für Fluggäste zu reduzieren.

Dazu David Lavorel, CEO von SITA: „Die Verbesserung bei der Anzahl fehlgeleiteter Gepäckstücke bis 2023 ist eine gute Nachricht für die Passagiere und die Luftfahrt. Diese Entwicklung ist besonders beeindruckend, da das weltweite Fluggastaufkommen bis 2023 stark angestiegen ist und sich bis 2040 verdoppeln dürfte. Die Ergebnisse der Baggage IT Insights-Studie von SITA zeigen deutlich, dass die Automatisierung der Gepäckabfertigung der Weg in die Zukunft ist. Mit einer engeren Zusammenarbeit, einer verbesserten Kommunikation mit den Passagieren und der Investition in neue Technologien wie künstliche Intelligenz und Computer-Vision lässt sich die Reiseerfahrung noch reibungsloser gestalten. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich das sehr begrüße. Technologien wie diese sind unverzichtbar, weil wir damit Daten effektiv erfassen, integrieren und austauschen können. So können wir wichtige Erkenntnisse gewinnen, die die Entscheidungsfindung erleichtern und automatisieren.“

Für Europa weist der Baggage IT Insights-Bericht von SITA den größten langfristigen Rückgang der Fehlleitungsrate aus: von 16,6 pro 1.000 Passagieren im Jahr 2007 auf 10,6 im Jahr 2023.

Für Nordamerika zeigt der Baggage IT Insights-Bericht von SITA langfristig einen leichten Rückgang der Fehlleitungsrate von Gepäck: von 7,1 pro 1.000 Passagieren im Jahr 2007 auf 5,8 im Jahr 2023. Für die USA allein ergibt sich eine deutliche Verbesserung bis 2023 (Nordamerika: DOT Air Travel Consumer Report). Die US-Fluggesellschaften konnten die Zahl der fehlgeleiteten Gepäckstücke im Vergleich zum Vorjahr um 9 % senken, was sich auf mehr Personal bei der Abfertigung und Investitionen in Gepäckabfertigungssysteme und Informationstechnologie zurückführen lässt.

Im Asien-Pazifik-Raum blieb die Fehlleitungsrate für Gepäck langfristig stabil: Sie fiel von 3,1 pro 1.000 Passagieren im Jahr 2007 auf 3,0 im Jahr 2023. Weltweit kommt die Region jedoch auf die beste Quote für fehlgeleitetes Gepäck. Der Bericht hebt das lobenswerte und konstante Niveau in der Region trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erholung bei Flugreisen hervor. Der Erfolg zeigt, dass sich Investitionen in die Digitalisierung der Gepäckabfertigung bewähren.

