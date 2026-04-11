Bessere Arbeitsbedingungen bei Lufthansa City Airlines

Erster Airbus A320neo Lufthansa City Airlines (Foto: Lufthansa)

Die Gewerkschaft ver.di kann für das Kabinen- und Cockpitpersonal von Lufthansa City Airlines eine Tarifbindung und dabei Gehaltssteigerungen von 20 bis 35 Prozent aushandeln.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und Lufthansa City Airlines haben sich nach monatelangen Tarifverhandlungen und einem tagelangen Verhandlungsendspurt in der vergangenen Osterwoche auf eine Ersttarifierung für das fliegende Personal der 2023 gegründeten Fluggesellschaft geeinigt. ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky zum Tarifabschluss: „Das waren harte und intensive Verhandlungen, aber sie haben sich gelohnt! Die Beschäftigten erhalten innerhalb der nächsten Jahre deutlich mehr Gehalt und auch die Arbeitsbedingungen werden trotz des enormen Wachstumspfades Schritt für Schritt verbessert.“

Im Detail werden die verschiedensten Grundgehälter der Cockpit- und Kabinenbeschäftigten – u.a. Kapitäninnen und Kapitäne, Co-Pilotinnen und Co-Piloten sowie Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter – in insgesamt drei Schritten erhöht. Weitere Einkommenszuwächse konnten durch zusätzliche Stufensteigerungen im Vergütungssystem, die Ausweitung von steuerfreien Zulagen, die Erhöhung von weiteren Zulagen, die Einführung einer Ergebnisbeteiligung als auch durch Verkürzung von Vergütungssteigerungsintervallen erzielt werden. Darüber hinaus wird in 2027 ergänzend dazu eine Sonderzahlung in Höhe eines halben Gehaltes eingeführt.

Zusätzlich zu den Gehaltssteigerungen erhalten die Beschäftigten beider Berufsgruppen unter anderem einen zusätzlichen freien Tag pro Monat mehr, zwei zusätzliche Urlaubstage im Jahr, weniger mögliche Eingriffe seitens des Unternehmens in die Dienstpläne, bessere Planbarkeit von Urlaub und Freizeitwünschen, mehr Teilzeitmöglichkeiten, Krankengeldzuschüsse und weitere entlastende und Dienstplan stabilisierende Regelungen. Das Tarifergebnis umfasst ebenfalls eine Einigung zur betrieblichen Altersvorsorge mit einer arbeitgeberseitigen Bezuschussung von fünf Prozent des individuellen Gehaltes und zu einem Tarifvertrag Personalvertretung, der die betriebliche Mitbestimmung bei Lufthansa City Airlines regeln wird.

ver.di