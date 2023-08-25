Beschwerdemanagement bei Eurowings Discover

Eurowings Discover Airbus A330 (Foto: LH Group)

Die Lufthansa-Tochter Eurowings Discover bietet ihren Kunden nun ein voll automatisiertes Beschwerdemanagement an.

Die Software von CHS Claims Hand- ling Solutions ist jetzt freigeschaltet und ermöglicht eine effiziente Streitbeile- gung bei etwaigen Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb. Eurowings Discover hat den Kundenservice weiter optimiert. Mit einem automatisierten Kundendialog verspricht die Lufthansa-Tochter eine schnelle und einvernehmliche Streitbeilegung im Fall von Verspätungen oder der Annullierung eines Fluges.

Das neue Dialog-Formular auf eurowings-discover.com basiert auf der Technik von justlcaims.eu, einer Software des Legal-Tech-Anbieters CHS Claims Handling Solutions GmbH und gilt für alle Abflüge seit dem 1. August dieses Jahres.

Die Prüfung individueller Rechtsansprüche der Fluggäste ist in der Software ebenso integriert wie ein effizienter und kundenfreundlicher Dialog. „Das fragwürdige Geschäftsmodell der Claims-Agenturen, welche für ihr Tätigwerden meist hohe Provisionen von den Kunden verlangen, wird durch das neue Angebot endgültig obsolet“, sagt Katja H. Brecke, Geschäftsführerin von CHS Claims Handling Solutions.

„Immer mehr Airlines verstehen, dass eine positive Fehlerkultur und transparente Streitbeilegung eine Win-Win-Situation für die Carrier und ihre Kunden darstellen können. Unsere Software wurde mustergültig in die Prozesse von Eurowings Discover integriert“, ergänzt Ulrich Steppler, Co-Geschäftsführer von CHS Claims Handling Solutions.

Steppler und Brecke sind auch Partner der Frankfurter Wirtschaftskanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein, die CHS Claims Handling Solutions seit 2017 als Spin-off erfolgreich im Airline-Markt etabliert hat.