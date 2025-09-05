Berufstage am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Vom 3. bis 9. November 2025 laden die Flughafen Zürich AG und elf Partnerunternehmen erneut zu den Berufstagen ein.

Eine Woche lang können Interessierte bei Führungen, Informationsveranstaltungen und in einem Job Meet & Greet die vielfältigen Berufsfelder am Flughafen Zürich kennenlernen.

Mit zahlreichen Ausbildungswegen und Berufsbildern ist die Arbeitswelt am Flughafen Zürich ein zentraler Pfeiler des regionalen Arbeitsmarkts. Bereits zum zweiten Mal schliessen sich die Flughafen Zürich AG und elf Partnerunternehmen zusammen, um während einer ganzen Woche am Flughafen Einblicke hinter die Kulissen zu ermöglichen und verschiedene Berufe vorzustellen.

An sieben Tagen erwarten die Teilnehmenden 27 Führungen, verschiedene Informationsveranstaltungen und individuelle Gespräche mit Fachpersonen. Wer sich für eine Lehre, ein Praktikum oder neue berufliche Perspektiven interessiert, findet an den Berufstagen Inspiration und konkrete Einstiegsmöglichkeiten. Neben Ausbildungsangeboten werden auch Karrierewege und Teilzeitmodelle vorgestellt.

Hinter die Kulissen blicken

Die Führungen eröffnen spannende Einblicke in verschiedene Tätigkeitsbereiche am Flughafen. Teilnehmende besuchen etwa die Werkstätten von SR Technics oder erhalten im Tower einen Eindruck von der Arbeit der Fluglotsinnen und Fluglotsen von Skyguide. Auf den Jobtouren mit Swissport können sie hinter die Kulissen bei den Abläufen auf dem Vorfeld- und im Passagierdienst blicken, während dnata mit einem Virtual-Reality-Erlebnis die Möglichkeit bietet, selbst in die Rolle von Mitarbeitenden auf dem Vorfeld zu schlüpfen. Auch Dienstleister wie Autogrill by Avolta und Dufry by Avolta laden zu Rundgängen durch ihre Geschäfte ein und zeigen die vielfältigen Berufsfelder im Gastronomie- und Retailbereich. Gategourmet öffnet seine Türen und gibt Einblicke in die Welt des Airline Caterings. Die Firma Cargologic führt ebenfalls durch ihre Anlagen und gewährt spannende Einblicke in die Fracht- und Logistikprozesse.

Auch die Flughafen Zürich AG zeigt besondere Bereiche: So können Interessierte beim Kanaltrekking in den unterirdischen Versorgungsgängen auf Entdeckungstour gehen und mehr über die verborgene Infrastruktur erfahren, die den Betrieb des Flughafens täglich am Laufen hält. Auf der Fluggastbrücke demonstrieren Fachleute live, wie die Energieversorgung für Flugzeuge am Boden funktioniert. Eine Mitfahrt mit den Busfahrerinnen und Busfahrern erlaubt es, den Passagiertransport aus nächster Nähe zu erleben. Zudem zeigen die Mitarbeitenden des VIP Service, wie Reisende in exklusiver Umgebung betreut werden.

Es finden täglich Veranstaltungen statt. Diese sind je nach Anlass auf eine bestimmte Teilnehmerzahl limitiert, weshalb eine Voranmeldung für die Führungen nötig ist. Die Anmeldefristen variieren je nach Unternehmen.

Informationsanlässe: Berufsbilder live erleben

In mehreren Informationsveranstaltungen stellen Unternehmen ihre Berufsprofile und Einstiegsmöglichkeiten praxisnah vor. Speziell für Schülerinnen und Schüler findet die Veranstaltung «Take a seat for your future» statt. Lernende der Flughafen Zürich AG berichten aus erster Hand über ihre Ausbildungen in den Bereichen Administration, Informatik sowie Betrieb und Unterhalt.

Die Fluggesellschaften SWISS und Edelweiss zeigen Berufsbilder im Cockpit und in der Kabine, wobei SWISS zusätzlich über Tätigkeiten am Boden informiert. Die Airline Helvetic Airways stellt verschiedene Teilzeit- und Vollzeitmodelle für den Beruf als Cabin Crew Member vor.

Job Meet & Greet: Bewerbungsgespräch mal anders

Am 7. November (15:00 bis 20:00 Uhr) und 8. November (10:00 bis 17:00 Uhr) präsentieren sich alle Partnerunternehmen auf der Zuschauerterrasse B. Im Besucherraum können sich Interessierte unkompliziert mit Personalverantwortlichen austauschen, ihre Bewerbungsunterlagen abgeben und Tipps zum Bewerbungsprozess erhalten. Ein Photobooth und interaktive Aktivitäten runden das Programm ab.

Wichtige Informationen im Überblick

Datum: 3. bis 9. November 2025

Zeit: täglich von 08:00 bis ca. 20:00 Uhr (je nach Veranstaltung)

Ort: Flughafen Zürich (verschiedene Treffpunkte)

Anmeldung: über die Website des Flughafens Zürich, Anmeldeschluss: variiert

Diese Partnerunternehmen sind dabei:

Autogrill by Avolta und Dufry by Avolta

dnata

Helvetic Airways

Skyguide

SR Technics

Swiss International Air Lines

Swissport

Edelweiss

Cargologic

gategourmet

ISS

Flughafen Zürich