Berufsorientierungsmesse am Flughafen München steht an

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Sie ist seit mehr als 25 Jahren ein Erfolgsmodell: Vom 11. bis 12. Oktober 2024 findet am Flughafen München bereits zum 13. Mal die Berufsorientierungsmesse „Berufsfit“ statt.

Die Informations- und Kontaktbörse bietet Schülerinnen und Schülern alles Wissenswerte zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region. Veranstalter ist das Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Freising-Erding-Flughafen. Die Flughafen München GmbH ist Hauptsponsor der Berufsfit und stellt mit dem Vorsitzenden ihrer Geschäftsführung, Jost Lammers, auch den Schirmherrn der Veranstaltung.

Die Berufsfit findet in diesem Jahr wieder mitten im Herzen des Flughafens statt. Die Ausstellungsflächen befinden sich im Forum des München Airport Centers (MAC) sowie im Terminal 2. Schirmherr Jost Lammers: „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Berufsfit in diesem Jahr erneut am Flughafen München stattfindet. Mit der Location im Herzen des Flughafens bietet die Berufsfit eine einzigartige und hoch attraktive Atmosphäre für alle Messebesucher.“ Eine enorme Bandbreite an beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bietet auch der Flughafen-Standort selbst mit seinen mehr als 450 Unternehmen und rund 33.000 Beschäftigten.

Bei der Berufsfit stellen sich auf rund 6.000 Quadratmetern 60 Ausbildungsbetriebe, Innungen, Institutionen, aber auch allgemein- und berufsbildende Schulen sowie Hochschulen vor. Dabei präsentieren die Aussteller über 210 verschiedene Berufs- und Bildungsangebote. Interessierte Schülerinnen und Schüler können auf der Messe Berufe live erleben, Kontakte knüpfen und sich an den Messeständen von Azubis auf Augenhöhe über die verschiedenen Ausbildungswege informieren lassen.

Die Berufsfit zeigt allen jungen Menschen, die zwei oder weniger Jahre vor ihrem Schulabschluss stehen, die vielseitigen, interessanten Ausbildungswege. Zu den Ausstellern gehören neben Unternehmen aus der Gastronomie, dem Handwerk, der Hotellerie und dem Logistik-/Transportbereich auch die Pflege- und Gesundheitsbranche sowie Behörden wie die Polizei oder der Zoll.

Die Messe ist am Freitag, den 11. Oktober, von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr und am Samstag, den 12. Oktober, von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Für Besucherinnen und Besucher ist der Eintritt an beiden Messetagen kostenlos. Die Gäste erhalten am Informationsstand zur Orientierung ein Messejournal sowie ein Ausstellungsflächen-Handout.

Flughafen München