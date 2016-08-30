Berufseinstieg am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Der Düsseldorfer Airport lädt am Samstag, 3. September, interessierte Schülerinnen und Schüler zum „Tag der offenen Tür“ in die Ausbildungswerkstatt ein.

Bereits zum fünften Mal informiert das Team der Personalentwicklung gemeinsam mit den jetzigen Auszubildenden über die einzelnen Berufsbilder und steht für Fragen und Gespräche rund um die Ausbildung am Airport zur Verfügung.

Schüler, die schon wissen, welchen Ausbildungsberuf sie anstreben, können ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen, von den Experten checken lassen und wertvolle Tipps für das Auswahlverfahren erhalten. Für 2017 sind folgende technische Ausbildungsplätze neu zu besetzen: Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Kfz-Mechatroniker/in, Mechatroniker/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik und Bauzeichner/in. Im kaufmännischen Bereich sucht unser Airport für das nächste Ausbildungsjahr Kaufleute für Büromanagement und zum ersten Mal auch Fachkräfte für Lagerlogistik.

Die Besucher können vor Ort auch praktisch tätig werden und ihre technische Begabung beim Löten und Biegen eines Flugzeugmodells aus einer Platine testen.

Der „Tag der offenen Tür“ findet von 11:00 bis 15:00 Uhr in der Ausbildungswerkstatt statt. Bei Anreise mit dem Auto stehen begrenzt kostenlose Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz P10 zur Verfügung.

Weitere Informationen und einen Lageplan gibt es auf der Homepage unter www.dus.com/de-de/konzern/karriere/events-und-termine/tag-der-offenen-tür.

Flughafen Düsseldorf