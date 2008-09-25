Berlusconi ist hoffnungsvoll

Der Premierminister Italiens Silvio Berlusconi hat die Gewerkschaftsvertreter für heute morgen in sein Büro eingeladen.

Insolvenzverwalter Fantozzi zeigte sich optimistisch, dass es nun doch noch zu einer Einigung zwischen den Investoren und der Gewerkschaften kommen kann. Bis zum 30. September könnte dies erreicht werden. Gestern hatte sich die Investorengruppe CAI nochmals zu einer Unterredung getroffen. Heute hat Berlusconi die Gewerkschaftsvertreter in sein Büro eingeladen. Vier grössere Unionen sollen sich bereit erklärt haben, das Angebot der Investoren nun doch anzunehmen, doch weiterhin sind einige Gewerkschaften nicht damit einverstanden.