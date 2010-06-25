Berlins neuer Flughafen eröffnet mit Verspätung

Der neue Grossflughafen von Berlin wird am 3. Juni 2012 eröffnet, ursprünglich war der 30. Oktober 2011 geplant gewesen.

Bei Flugzeugen und neuen Flughäfen handelt es sich um Grossprojekte, die ohne Verzögerungen fast nicht mehr realisierbar sind, meistens sind die Verspätungen auch mit grossen Zusatzkosten verbunden. Die Fertigstellung des neuen Flughafens Berlins BBI wird wegen zwei zusätzlichen Anbauten für die Sicherheitskontrollen nach neusten europäischen Standards um sieben Monate verzögert. Die baulichen Zusatzaufwendungen können nach Angaben der Betreiberin vollständig im dafür zur Verfügung stehenden Kostenrahmen untergebracht werden.