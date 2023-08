Berlins Flughäfen werden bestreikt

Heute Morgen haben Teile des Bodenpersonals an den Flughäfen Berlins für ein paar Stunden die Arbeit niedergelegt.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwochabend ihre Mitglieder des Flughafenbodenpersonals der Berliner Flughäfen zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Arbeit wird zwischen 04.00 und 10.00 zu Behinderungen an den Grossflughäfen Berlin Tegel und Berlin Schönefeld führen. Berlin Tegel leidet unter dem Streik weniger stark als Berlin Schönefeld. In Schönefeld mussten mehr als 20 Flüge abgesagt werden in Tegel waren es weniger als 10. Mit kleineren Verspätungen müssen die Flugreisenden trotzdem rechnen. Das streikende Personal ist bei der Abfertigungsgesellschaft GlobeGround Berlin und dessen Tochter Ground Services International angestellt. Der Warnstreik wird durchgeführt, um den Lohnverhandlungen mehr Aufwind zu verleihen.