Berlins Flughäfen mit solidem März

Berlin Schönefeld (Foto: Flughafen Schönefeld)

Im März 2018 starteten und landeten 2.624.991 Passagiere an den Flughäfen Schönefeld und Tegel. Das ist ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Ab Schönefeld flogen im März 1.051.235 Passagiere (+9,0 Prozent), in Tegel waren es 1.573.756 Fluggäste (+2,4 Prozent).

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel stieg im März 2018 auf 22.299 Starts und Landungen, ein Plus von 1,0 Prozent im Vergleich zum März 2017. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 8.307 (+1,9 Prozent). In Tegel stieg die Zahl der Flugbewegungen im März auf 13.992 (+0,5 Prozent).

Luftfracht: Bei der Luftfracht wurden im März 2018 an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 3.224 Tonnen registriert, ein Minus von 24,0 Prozent im Vergleich zum März 2017. Die Luftfracht in Schönefeld erreichte 1.026 Tonnen, das sind 23,9 Prozent mehr als im März 2017. Bei der Luftfracht in Tegel wurden 2.198 Tonnen registriert (-35,6 Prozent).

Verkehrszahlen Januar bis März 2018

Passagiere: Von Januar bis März flogen 6.803.492 Passagiere ab Schönefeld und Tegel. Das ist ein Minus von 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Schönefeld starteten und landeten 2.825.718 Passagiere, das sind 1,8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2017. Ab Tegel flogen 3.977.774 Fluggäste, 7,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen in Schönefeld und Tegel sank in den ersten drei Monaten 2018 auf 60.446 Starts und Landungen, eine Abnahme von 5,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld sank die Zahl der Flugbewegungen auf 22.889. Das ist ein Minus von 2,2 Prozent. In Tegel gab es 37.557 Starts und Landungen, das sind 6,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Luftfracht: Insgesamt wurden von Januar bis März 8.669 Tonnen Luftfracht registriert, das bedeutet einen Rückgang von 27,0 Prozent in Relation zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld wurden in den ersten drei Monaten 2.697 Tonnen Luftfracht abgefertigt (+23,4 Prozent), in Tegel waren es 5.972 Tonnen (-38,4 Prozent).