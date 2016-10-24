Berlins Flughäfen konnten im September wachsen

Blue Air Boeing 737 Berlin Tegel (Foto: Flughafen Berlin-Brandenburg)

Im September starteten und landeten 3.242.171 Passagiere an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel.

Das ist ein Zuwachs von 15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Schönefeld wurden im September 1.131.122 Passagiere registriert (+44,4 Prozent), in Tegel waren es 2.111.049 Fluggäste (+4,5 Prozent).

Die Zahl der Flugbewegungen lag im September bei insgesamt 26.091 Starts und Landungen, eine Zunahme von 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld betrug die Zahl der Flugbewegungen 9.251. Das entspricht einem Plus von 37,5 Prozent im Vorjahresvergleich. In Tegel stagnierte die Zahl der Flugbewegungen (-0,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr leicht. Insgesamt wurden in Tegel im September 16.840 Flugbewegungen registriert.

Von Januar bis September nutzten insgesamt 24.537.131 Passagiere die Flughäfen Schönefeld und Tegel, ein Plus von 11,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Am Flughafen Schönefeld wurden 8.490.331 Passagiere abgefertigt, das sind 40,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Gleichzeitig wurden in Tegel von Januar bis September 16.046.800 Fluggäste gezählt, das sind 1,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Januar bis September auf insgesamt 211.236 Starts und Landungen, eine Zunahme um 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 71.008. Das entspricht einem Anstieg von 30,1 Prozent im Vorjahresvergleich. In Tegel gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 1,0 Prozent. Insgesamt wurden in Tegel von Januar bis September 140.228 Flugbewegungen registriert.

An den Flughäfen Schönefeld und Tegel wurden im September mehr als 4.246 Tonnen Luftfracht befördert. Das sind 13,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Von Januar bis September 2016 wurden etwa 33.728 Tonnen Luftfracht befördert, das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

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