Berlins Flughäfen erwarten starken Ferienreiseverkehr

Blue Air Boeing 737 Berlin Tegel (Foto: Flughafen Berlin-Brandenburg)

Am Donnerstag beginnen die Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Damit beginnt auch die Reisehochsaison an den Berliner Flughäfen Schönfeld und Tegel.

Für den Zeitraum vom 21. Juli bis zum 04. September 2016 werden an beiden Flughäfen rund 4,25 Mio. Passagiere erwartet. Das sind rund 6,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bereits für das erste Ferienwochenende von Donnerstag bis Sonntag sind rund 2.900 Flugbewegungen mit voraussichtlich knapp 400.000 Passagieren geplant. Ab Berlin können derzeit mit 78 Fluggesellschaften 179 Ziele in 54 Ländern nonstop erreicht werden.

Reisehinweise für den Flughafen Berlin-Schönfeld

Anreise zum Flughafen

Reisende, die über die Autobahn A113 zum Flughafen Schönefeld anreisen, sollten mehr Zeit einplanen. Noch bis zum 3. September 2016 wird die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Späthstraße und Adlershof erneuert. Während der Bauzeit stehen durchgängig nur zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung und die Geschwindigkeit wird auf 60 km/h begrenzt, so dass es zu Einschränkungen kommen kann.

Neues Parkhaus

Seit dem 1. Juli 2016 steht Passagieren ein zusätzliches Parkhaus zur Verfügung. Das Parkhaus P3 befindet sich direkt vor dem Terminal des zukünftigen Flughafens Berlin Brandenburg. Je nach Verfügbarkeit können Plätze bereits ab 39 Euro pro Woche online gebucht werden. Das Parkhaus ist mittels kostenfreiem Shuttle-Service im 15-30 Minuten-Takt mit dem Flughafen Schönefeld verbunden. Die Fahrzeit des Shuttles beträgt ca. zehn Minuten.

Ausbau Flughafen Schönfeld

Um den steigenden Passagierzahlen am Flughafen Schönfeld gerecht zu werden, wird das Terminal B derzeit landseitig um ca. 600 Quadratmeter vergrößert. Westlich des Terminals D entsteht mit dem Terminal D2 ein neues Ankunftsterminal. Einschränkungen für Passagiere beim Check-in oder bei der Sicherheitskontrolle bestehen nicht.

Reisehinweise für den Flughafen Berlin-Tegel

Anreise

Da die Parkmöglichkeiten am Flughafen Tegel begrenzt sind, ist eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ratsam. Darüber hinaus sollte grundsätzlich mehr Zeit für die Anreise und den Aufenthalt am Flughafen eingeplant werden.

TXL Bus

Der TXL Bus verbindet den Flughafen Tegel nun deutlich öfter mit der Berliner Innenstadt. Der Bus fährt ab sofort alle fünf Minuten die Strecke S+U Hauptbahnhof (Invalidenpark) und Flughafen Tegel.

Neuer Service: Wasser für einen Euro

Seit dem 1. Juli 2016 verkaufen die Duty Free Shops von Heinemann im Sicherheitsbereich ungekühltes Mineralwasser im 0,5 Liter Tetra Pak zum Preis von einem Euro. Das preiswerte Wasser ist an beiden Flughäfen erhältlich, außer im Terminal A in Tegel.

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH