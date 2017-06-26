Berliner Flughäfen präsentieren Zahlen

Blue Air Boeing 737 Berlin Tegel (Foto: Flughafen Berlin-Brandenburg)

Von Januar bis Mai 2017 sind über 13 Millionen Passagiere ab Schönefeld und Tegel geflogen.

Damit hält das überdurchschnittliche Wachstum an den Berliner Flughäfen an, teilte die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH heute mit.

Verkehrszahlen Januar bis Mai 2017

Passagiere: Von Januar bis Mai flogen 13.116.043 Passagiere ab Schönefeld und Tegel. Das ist ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld starteten und landeten 5.032.369 Passagiere, das sind 16,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Ab Tegel flogen 8.083.467 Fluggäste, 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen in Schönefeld und Tegel zusammen stieg von Januar bis Mai 2017 auf 113.167 Starts und Landungen, eine Zunahme von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 40.971. Das ist ein Anstieg um 9,8 Prozent. In Tegel gab es 72.196 Starts und Landungen, das sind 2,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Luftfracht: Insgesamt wurden von Januar bis Mai 21.079 Tonnen Luftfracht registriert, das bedeutet einen Anstieg von 21,4 Prozent in Relation zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld wurden in den ersten fünf Monaten 3.758 Tonnen Luftfracht abgefertigt (+15,6 Prozent), in Tegel waren es 17.321 Tonnen (+22,7 Prozent).

Verkehrszahlen Mai 2017

Passagiere: Im Mai 2017 starteten und landeten 3.109.984 Passagiere an den Flughäfen Schönefeld und Tegel. Das ist ein Zuwachs von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ab Schönefeld flogen im Mai 1.114.072 Passagiere (+13 Prozent), in Tegel waren es 1.965.912 Fluggäste (+5,6 Prozent).

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel stieg im Mai 2017 auf 26.122 Starts und Landungen, ein Anstieg um 5,2 Prozent im Vergleich zum Mai 2016. In Schönefeld wuchs die Zahl der Flugbewegungen auf 9.174 (+6,5 Prozent). In Tegel stieg die Zahl der Flugbewegungen im Mai auf 16.948 (+4,5 Prozent).

Luftfracht: Bei der Luftfracht wurden im Mai 2017 an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 4.860 Tonnen registriert, ein Plus von 37,4 Prozent im Vergleich zum Mai 2016. Die Luftfracht in Schönefeld erreichte 852 Tonnen, das sind 10 Prozent mehr als im Mai 2016. Bei der Luftfracht in Tegel wurden 4.008 Tonnen registriert (+45 Prozent).

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