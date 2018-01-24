Berliner Flughäfen melden Jahreszahlen

Berlin Tegel easyJet (Foto: Berliner Flughäfen)

Von Januar bis Dezember 2017 flogen 33,326 Millionen Passagiere ab Schönefeld und Tegel, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem leichten Plus von 1,3 Prozent.

In Schönefeld starteten und landeten 12.865.312 Passagiere, das sind 10,4 Prozent mehr als 2016. Ab Tegel flogen 20.460.688 Fluggäste, 3,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Flugbewegungen in Schönefeld und Tegel zusammen sank 2017 auf 275.014 Starts und Landungen, eine Abnahme von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 101.301. Das ist ein Anstieg um 4,9 Prozent. In Tegel gab es 173.713 Starts und Landungen, das sind 6,4 Prozent weniger als 2016.

Insgesamt wurden von Januar bis Dezember 49.291 Tonnen Luftfracht registriert, das bedeutet einen Anstieg von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Schönefeld wurden 9.234 Tonnen Luftfracht abgefertigt (+2,6 Prozent), in Tegel waren es 39.997 Tonnen (+5,5 Prozent).

Verkehrszahlen Dezember 2017

Passagiere: Im Dezember 2017 starteten und landeten 2.158.590 Passagiere an den Flughäfen Schönefeld und Tegel. Das ist ein deutlicher Verlust von 17,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ab Schönefeld flogen im Dezember 978.366 Passagiere (-5,3 Prozent), in Tegel waren es mit 1.180.224 Fluggästen sogar 24,8 Prozent weniger als im Vorjahresdezember.

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel sank im Dezember 2017 mit 17.216 Starts und Landungen um 22,3 Prozent im Vergleich zum Dezember 2016. In Schönefeld sank die Zahl der Flugbewegungen auf 7.546 (-6,6 Prozent). In Tegel sank die Zahl der Flugbewegungen im Dezember auf 9.670 (-31,4 Prozent).

Luftfracht: Bei der Luftfracht wurden im Dezember 2017 an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 2.899 Tonnen registriert, ein Minus von 33,6 Prozent im Vergleich zum Dezember 2016. Die Luftfracht in Schönefeld erreichte 829 Tonnen, das sind 8,2 Prozent mehr als im Dezember 2016. Bei der Luftfracht in Tegel wurden 2.071 Tonnen registriert (-42,5 Prozent).

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