Berliner Airports präsentieren Januarzahlen

Berlin Schönefeld (Foto: Flughafen Schönefeld)

Im Januar 2017 sind fast 2,3 Millionen Passagiere ab Schönefeld und Tegel geflogen, das sind 11,5 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Am Flughafen Schönefeld nahm die Zahl der Passagiere um 26,5 Prozent zu, in Tegel um 3,6 Prozent. Passagiere: Im letzten Monat starteten und landeten 2.269.215 Passagiere an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel. Das ist ein Zuwachs von 11,5 Prozent gegenüber dem Januar 2016. Ab Schönefeld flogen 891.822 Passagiere (+26,5 Prozent), in Tegel waren es 1.377.393 Fluggäste (+3,6 Prozent).

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen an den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel stieg auf 21.246 Starts und Landungen, ein Anstieg um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld wuchs die Zahl der Flugbewegungen auf 7.735 (+17,8 Prozent) an. In Tegel stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 13.511 (+1,6 Prozent).

Luftfracht: 4.032 Tonnen Luftfracht wurden im Januar 2017 an den Flughäfen Schönefeld und Tegel registriert, ein Plus von 19,1 Prozent im Vergleich zum Januar 2016. Die Luftfracht in Schönefeld erreichte 749 Tonnen, das sind 29,1 Prozent mehr als im Januar 2016. Bei der Luftfracht in Tegel wurden 3.283 Tonnen registriert (+17 Prozent).

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