Berliner Airports Tegel und Schönefeld wachsen weiter

Blue Air Boeing 737 Berlin Tegel (Foto: Flughafen Berlin-Brandenburg)

Die Fluggastzahlen in Berlin sind im ersten Halbjahr 2016 um 11 Prozent gestiegen. Seit Jahresanfang sind 15,2 Millionen Passagiere ab Schönefeld und Tegel geflogen.

Im ersten Halbjahr 2016 hatte Berlin somit mehr Fluggäste als im gesamten Jahr 2004. Im Verkehrsbericht Juni finden Sie die Zahlen für Passagiere, Flugbewegungen und Luftfracht für den einzelnen Monat sowie kumuliert seit Jahresbeginn, jeweils im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Verkehrszahlen Januar bis Juni 2016

Passagiere: Von Januar bis Juni flogen 15.239.320 Passagiere über die Flughäfen Schönefeld und Tegel. Das ist ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ab Schönefeld flogen 5.280.120 Passagiere, das sind 39,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015. Von Tegel starteten und landeten 9.959.200 Fluggäste, das sind 0,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen in Schönefeld und Tegel zusammen stieg von Januar bis Juni 2016 auf 136.724 Starts und Landungen, eine Zunahme um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 45.762. Das entspricht einem Anstieg von 28 Prozent. In Tegel gab es 90.962 Starts und Landungen, das sind 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Luftfracht: Insgesamt wurden von Januar bis Juni 21.252 Tonnen Luftfracht registriert, das Niveau blieb damit in Relation zum Vorjahreszeitraum gleich. In Schönefeld wurden in den ersten sechs Monaten 4.184 Tonnen Luftfracht abgefertigt (+ 5,6%), in Tegel waren es 17.069 Tonnen (-1,2%).

Verkehrszahlen Juni 2016

Passagiere: Im Juni 2016 starteten und landeten 2.951.674 Passagiere an den Flughäfen Schönefeld und Tegel. Das ist ein Zuwachs von 10,1 Prozent gegenüber dem Juni 2015. Ab Schönefeld flogen im Juni 972.905 Passagiere (+31,8%), in Tegel waren es 1.978.769 Fluggäste (+1,9%).

Flugbewegungen: Die Zahl der Flugbewegungen an den Flughäfen Schönefeld und Tegel stieg im Juni 2016 auf 25.083 Starts und Landungen, ein Anstieg um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 8.461 (+19,7%). In Tegel gab es im Juni 16.622 Flugbewegungen (+0,7%).

Luftfracht: Bei der Luftfracht wurden im Juni 2016 an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 3.883 Tonnen registriert, ein Plus von 14,1 Prozent im Vergleich zum Juni 2015. Die Luftfracht in Schönefeld erreichte 932 Tonnen, das sind 25,1 Prozent mehr als im Juni 2015. Bei der Luftfracht in Tegel wurden 2.951 Tonnen registriert (+11%).

Flughafen Berlin-Brandenburg