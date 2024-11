Berlin-Brandenburg präsentiert Oktoberzahlen

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Mit den Herbstferien in Berlin und Brandenburg verzeichnete der Flughafen Berlin Brandenburg steigende Passagierzahlen, knapp 1,4 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen.

Im Oktober 2024 reisten in Summe 2,56 Millionen Passagiere über den Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Das entspricht einem Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Oktober 2023 mit rund 2,36 Millionen Passagieren. Der verkehrsreichste Tag fiel auf den Beginn des Ferienreiseverkehrs am 18. Oktober mit 98.314 Passagieren. Während der Herbstferienzeit vom Freitag, 18.10.24 bis Sonntag, 03.11.24 verzeichnete der Flughafen Berlin Brandenburg 1,386 Millionen Passagiere sowie 9.007 Flugbewegungen.

Insgesamt wurden in diesem Jahr von Januar bis Oktober 21,62 Millionen Passagiere am BER begrüßt, was einem Anstieg von 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (19,55 Millionen) entspricht. 18.511 Flugzeuge starteten und landeten im vergangenen Monat am BER. Das sind 6,3 Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres. Insgesamt wurden am BER im Oktober 2024 rund 3.788 Tonnen Luftfracht verladen. Das entspricht einem Plus von 22,0 Prozent gegenüber dem Oktober 2023.