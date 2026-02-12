Berlin-Brandenburg präsentiert Januarzahlen

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im vergangenen Januar reisten 1,55 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg (BER).

Das waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts ergeben. Auch die Zahl der Flugbewegungen war geringer als im Januar 2025: Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 12.345 Flugzeuge am BER, 535 Maschinen weniger als im Vorjahresmonat.

Außergewöhnliche Witterungsbedingungen im gesamten europäischen Luftverkehr haben sich auf die BER-Statistik im ohnehin verkehrsarmen Monat Januar ausgewirkt. So führten heftige Schneefälle und Eis in weiten Teilen Europas zu außergewöhnlich vielen Stornierungen. Insgesamt strichen die Fluggesellschaften im vergangenen Monat 333 Flüge von und zum BER, davon waren insgesamt 31.000 Passagiere betroffen. Ohne die Stornierungen hätten die Passagierzahlen leicht über dem Vorjahresmonat gelegen.

Insgesamt wurden im vergangenen Januar 3.751 Tonnen Fracht umgeschlagen, rund 147 Tonnen mehr als im Januar 2025.