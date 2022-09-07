Berlin-Brandenburg präsentiert Augustzahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Die Zahl der Passagiere am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ist weiterhin konstant. Im vergangenen August starteten und landeten 1,94 Millionen Fluggäste am BER.

Damit ist die Zahl der monatlich abgefertigten Passagiere seit Mai 2022 nahezu gleichgeblieben. Im August 2021 nutzten 1,4 Millionen Menschen den BER. Im August des Vor-Corona-Jahres 2019 zählten die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld 3,2 Millionen Passagiere und damit etwa 40 Prozent mehr als im August 2022. Insgesamt nutzten in den ersten acht Monaten dieses Jahres 12,6 Millionen Menschen den BER.

Im vergangenen Monat starteten und landeten 14.800 Flugzeuge in der Hauptstadtregion und damit 400 weniger als im Juli 2022. Im August 2021 wurden 12.600 Starts und Landungen gezählt, im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 25.000.

Insgesamt wurden im vergangenen Monat rund 2.600 Tonnen Luftfracht umgeschlagen und damit 400 Tonnen mehr als im Vorjahresmonat 2021. Im August 2019 waren es 3.100 Tonnen Luftfracht.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Die Zahl unserer Passagiere bewegt sich weiterhin auf einem stabilen Niveau. Allein während der Ferien haben wir drei Millionen Fluggäste am BER begrüßt. Für den gesamten Sommerreiseverkehr bis Ende August galt: Die Abläufe an unserem Flughafen waren geordnet und weitgehend reibungslos. Die langen und gründlichen Vorbereitungen der Flughafengesellschaft zusammen mit allen ihren Partnern haben sich gelohnt. Für alle Anstrengungen und die hohe Motivation der Mitarbeitenden möchte ich mich herzlich bedanken.“

Flughafen Berlin Brandenburg