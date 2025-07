Berlin Brandenburg präsentiert Passagierzahlen

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

12,1 Millionen Passagiere nutzten im ersten Halbjahr 2025 den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Während der BER bis zum Ende des Winterflugplans am 31. März noch ein deutlicheres Plus von 5,2 Prozent verbuchen konnte, schlägt sich seit dem Start des Sommerflugplans die angekündigte Reduzierung von Ryanair in den Passagierzahlen nieder.

Im Juni 2025 reisten knapp 2,29 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das sind rund 50.000 Passagiere weniger als im Juni 2024, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts ergeben. Der verkehrsreichste Tag des Monats war mit 88.034 Passagieren Freitag, der 6. Juni 2025.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 17.149 Flugzeuge am BER. Im Juni 2024 waren es 17.980 Maschinen.

Im Juni wurden rund 4.329 Tonnen Fracht umgeschlagen, 9,3 % mehr als im Juni 2024. Im ersten Halbjahr verzeichnete der Flughafen ein deutliches Plus von 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden 24.098 Tonnen Fracht am BER umgeschlagen.

FBB