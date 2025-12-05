Berlin Brandenburg präsentiert Novemberzahlen

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im November reisten 2,01 Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das waren 5,7 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresmonat.

Der verkehrsreichste Tag war Sonntag, der 02. November, mit 88.894 Passagieren. Insgesamt nutzen in den ersten elf Monaten dieses Jahres mehr als 24 Millionen Passagiere den BER und damit rund 500.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 15.242 Flugzeuge am BER. Im November des Vorjahres waren es 15.011 Maschinen. Zudem wurden 4.468 Tonnen Fracht umgeschlagen, rund 717 Tonnen mehr als im November 2024.