Berlin Brandenburg präsentiert Julizahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Im Juli 2025 nutzten knapp 2,37 Millionen Reisende den Flughafen Berlin Brandenburg. Das entsprach einem leichten Plus von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der verkehrsreichste Tag des Monats war Freitag, der 11. Juli 2025. An diesem Tag nutzten 85.539 Passagiere den BER.

Die Zahl der Flugbewegungen lag im Juli bei 17.155 Starts und Landungen, ein Rückgang um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Volumen der Luftfracht wuchs im gleichen Zeitraum deutlich um 18,6 Prozent auf 4.844 Tonnen im Juli 2025.

Am ersten Ferienwochenende, in der Zeit von Mittwoch, den 23. Juli, bis Sonntag, den 27. Juli, nutzten 394.212 Passagiere den BER. Die Zahl der Flugbewegungen lag in diesem Zeitraum bei 2.728 Starts und Landungen.