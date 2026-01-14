Berlin Brandenburg präsentiert Dezemberzahlen

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im vergangenen Dezember 2025 reisten zwei Millionen Menschen über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das waren 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 14.871 Flugzeuge am BER. Im Dezember 2024 waren es 14.765 Maschinen. Zudem wurden 4.377 Tonnen Fracht umgeschlagen, 537 Tonnen mehr als im Jahr zuvor.

Im gesamten Jahr 2025 zählte der Flughafen Berlin Brandenburg exakt 26.050.740 Fluggäste, wie die aktuelle Verkehrsstatistik ergibt. Trotz der weiterhin schwierigen Marktsituation in Deutschland ist das ein Wachstum von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Am BER starteten und landeten zudem 193.042 Maschinen, 0,7 Prozent mehr als 2024. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge betrug 82,2 Prozent und lag damit 0,3 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Als Luftfracht wurden 51.976,163 Tonnen Güter umgeschlagen, das ist eine Steigerung von 17,4 Prozent.

Die gefragtesten Destinationen und größten Airlines

Die meisten Passagiere, 1,3 Millionen Menschen, nutzten im Jahr 2025 die innerdeutsche Verbindung zwischen dem BER und Frankfurt, rund 960.000 Fluggäste flogen vom BER nach München bzw. von München zum BER. An dritter Stelle steht Palma de Mallorca mit gut 906.000 Passagieren und war damit erneut das beliebteste Ziel außerhalb von Deutschland. Auf Platz vier und fünf folgten Zürich (896.000 Passagiere) und Antalya (728.400 Passagiere).

Unter den Airlines verzeichnete die Fluggesellschaft Condor das größte Wachstum am BER. Sie baute seit 2024 ihre Präsenz deutlich aus und beförderte im vergangenen Jahr mit rund 349.000 Passagieren gut 300.000 mehr als im Jahr 2024.

Eurowings erweiterte ihr Netz 2025 ebenfalls um neue Destinationen und zusätzliche Frequenzen. Die Airline verzeichnete am BER das zweitgrößte Wachstum mit 9,3 Prozent mehr Passagieren im Vergleich zu 2024. Insgesamt flogen rund 2,3 Millionen Menschen mit Eurowings vom oder zum BER.

Marktführer unter den Einzelairlines ist weiterhin Ryanair. Die irische Fluggesellschaft reduzierte 2025 zwar ihr Angebot am BER auf Grund der hohen Standortkosten in Deutschland auf das Gesamtjahr betrachtet um rund zehn Prozent. Dennoch beförderte sie knapp 4,7 Millionen Fluggäste.

Die Fluggesellschaft easyJet lag mit rund 4,2 Millionen Passagieren auf Platz 2 und wuchs um 2,6 Prozent.

Die größte Gruppe mit rund 5,9 Millionen Passagieren ist weiterhin die Lufthansa-Gruppe (Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels). Sie wuchs insgesamt um 3,2 Prozent gegenüber 2024.

Hoher Zuwachs in die Golfregion

Besonders angestiegen ist der Passagierverkehr auf Langstreckenverbindungen in die Golf-Region: Gleich mehrere Airlines (Qatar Airways, Eurowings, Condor, Flynas) bieten verschiedene Verbindungen nach Doha, Dschidda, Dubai und Abu Dhabi an und bauten diese insbesondere seit 2024 deutlich aus. Insgesamt beförderten sie zusammen 726.300 Passagiere von und zum BER und damit 44 Prozent mehr als 2024. Die meisten von ihnen, rund 517.000 Fluggäste, reisten mit Qatar Airways nach Doha bzw. von Doha zum BER. Das bedeutete ein Wachstum dieser Airline um rund 21 Prozent.

Auf den Strecken nach Abu Dhabi und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten stieg die Zahl der Passagiere um 113.200 auf rund 174.000 - dorthin fliegt neben Eurowings seit 2025 auch Condor. Von und nach Saudi-Arabien flogen 35.000 Passagiere und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Flughafen Berlin Brandenburg