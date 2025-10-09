Berlin Brandenburg meldet Septemberzahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Im vergangenen September reisten insgesamt 2,5 Millionen Passagiere über den Flughafen Berlin Brandenburg. Das sind rund 24.000 Passagiere mehr als im September 2024, wie die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts ergeben.

Nach dem Cyberangriff am 19. September auf den Systempartner Collins Aerospace, der die Passagier- und Gepäckabfertigung am BER und anderen europäischen Flughäfen betraf, hatten sich die Abläufe angesichts des Ausnahmebetriebs soweit wie möglich eingespielt. Dank des außerordentlichen Einsatzes der Mitarbeitenden von Flughafen, Bodenverkehrsdienstleistern und Fluggesellschaften konnten nahezu alle Flüge stattfinden. Der Cyberangriff wirkte sich somit nicht wesentlich auf die Verkehrsstatistik aus.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 17.934 Flugzeuge am BER. Im September des Vorjahres waren es 17.979 Maschinen. Zudem wurden 4.418 Tonnen Fracht umgeschlagen, rund 420 Tonnen mehr als im September 2024.

Flughafen Berlin Brandenburg