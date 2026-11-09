Berlin Brandenburg meldet Oktoberzahlen

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Im Oktober 2026 nutzten 2,63 Millionen Passagiere den Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Das waren 1,3 Prozent weniger als im Oktober 2025.

Von Januar bis einschließlich Oktober 2026 reisten knapp 22 Millionen Passagiere über den BER. Damit liegt das Passagieraufkommen in diesem Jahr bislang 0,3 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Insgesamt starteten und landeten im vergangenen Monat 18.282 Flugzeuge. Gegenüber Oktober 2025 mit 18.554 Flugbewegungen entspricht das einem Rückgang von 1,5 Prozent.

Das Luftfrachtaufkommen am BER belief sich im Oktober auf rund 4.362 Tonnen.

Der verkehrsreichste Tag war der Start der Herbstferien, Freitag, der 16. Oktober 2026, mit 99.653 Passagieren. Während der Herbstferien reisten rund 1,4 Millionen Menschen über den BER, etwa so viele wie in den Herbstferien 2025.