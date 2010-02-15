Bericht über Verzögerung beim Airbus A350 sorgt für Aufregung

Der Airbus A350 wird voraussichtlich ab Mitte 2013 verfügbar sein, heute ist in der deutschen Presse zu erfahren, dass das Programm bereits jetzt verspätet sei.

Verspätungen bei solch grossen Projekten sind nichts als normal. Es wäre verwunderlich, wenn es Airbus gelingen würde, das neuste Verkehrsflugzeug planmässig auf den Markt zu bringen. Momentan ist es jedoch zu früh, über etwelche Verzögerungen im A350 Programm zu berichten, denn Airbus ist bestrebt den Fahrplan beim A350 XWB strikt einzuhalten. Airbus hat bei seinem neusten Programm nun noch gut drei Jahre Zeit, um Korrekturen beim Zeitplan anzubringen. Falls beim Entwicklungs- oder Produktionsfahrplan Anpassungen nötig werden, wird es der Konzern im eigenen Interesse nicht auslassen, diese offen zu kommunizieren. Momentan hält Airbus an dem Zeitplan fest und will den Airbus A350 planmässig Mitte 2013 auf den Markt bringen.