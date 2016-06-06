Beliebtestes Sommerziel ab Nürnberg

Flughafen Nürnberg (Foto: Nürnberg Airport)

Im Sommer 2016 ist die Verbindung zwischen Nürnberg und Palma de Mallorca bei Passagieren beliebter denn je.

Insgesamt werden rund 260.000 Fluggäste ihren Mallorca-Urlaub am Albrecht Dürer Airport starten – mehr als je zuvor in der Flughafengeschichte. Dazu trägt seit Kurzem auch Small Planet Airlines bei.

Mallorca ist im Sommer 2016 das verkehrsstärkste Ziel am Albrecht Dürer Airport. Rund 260.000 Passagiere werden von Nürnberg mit 4 verschiedenen Airlines auf die Baleareninsel fliegen, das entspricht einem Wachstum von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Noch nie hoben so viele Urlauber am Airport Nürnberg nach Palma de Mallorca ab.

Neben airberlin, TUIfly und SunExpress fliegt seit dem 22. Mai 2016 auch Small Planet Airlines von Nürnberg nach Palma de Mallorca. Die Fluggesellschaft bedient die Verbindung ab sofort im Auftrag großer Reiseveranstalter, wie beispielsweise TUI und Thomas Cook. Damit wird die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen ab Nürnberg bis zu 7-mal täglich angeflogen.

Flughafen Nürnberg