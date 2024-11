Beliebte Reiseziele im November und Dezember

Flughafen Zürich (Foto: Flughafen Zürich)

Skyscanner kennt die beliebtesten Flugziele der Schweizer Reisenden für die letzten Wochen des Jahres, schon ab 52 Franken gibt es Flüge zu schönen Ausflugsdestinationen.

Wer noch Ferientage übrig hat und diese nicht unbedingt zu Hause in der kühlen und herbstlichen Schweiz verbringen möchte, ist vielleicht gerade noch auf der Suche nach einer Ferienreise für die nächsten Wochen. Das führende Reiseunternehmen Skyscanner hat die beliebtesten Reiseziele der Schweizer für die Zeit bis zum Jahresende analysiert.

Zudem kennt das Reiseunternehmen auch die Destinationen, die derzeit für diesen Reisezeitraum im Trend liegen – also Ziele, deren Suchanfragen für Reisen in der zweiten Novemberhälfte und im Dezember am stärksten gestiegen sind.

Aktuelle Flugpreise im November und Dezember (Hin- und Rückflug, Economy)

Basel-Zagreb, ab 57 CHF (24. November bis 30. November)

Genf-London, ab 88 CHF (25. November bis 30. November)

Zürich-Barcelona, ab 59 CHF (3. Dezember bis 10. Dezember)

Genf-Palma, ab 52 CHF (23. November bis 30. November)

Genf-Oslo, ab 71 CHF (2. Dezember bis 9. Dezember)

Basel-Nizza, ab 73 CHF (5. Dezember bis 9. Dezember)

Zürich-Bordeaux, ab 52 CHF (1. Dezember bis 8. Dezember)

Zürich-Istanbul, ab 70 CHF (2. Dezember bis 10. Dezember)

Basel-Venedig, ab 68 CHF (25. November bis 2. Dezember)

Genf-Agadir, ab 82 CHF (1. Dezember bis 15. Dezember)

Allgemein lässt sich mit ein paar Tricks und der richtigen Suchtechnik auf jeden Fall noch der ein oder andere Franken bei der Suche nach den Wunschflügen sparen. Die Reiseexpertin Friederike Burge von Skyscanner gibt folgende Tipps:

Flexibles Reiseziel: Wer offen für neue Reiseziele ist, findet mit der Skyscanner-Suche „Alle Orte“ alle möglichen Ziele zum gewünschten Datum, sortiert nach dem Preis. Die Suche liefert Inspiration für neue Reiseziele abseits der beliebten Klassiker und zeigt wahre Schnäppchen auf.

Zeitliche Flexibilität: Reisende, die nicht auf ihr gewohntes Ferienziel verzichten möchten, haben die Chance auf günstige Preise, wenn sie zeitlich etwas flexibel sind. Mithilfe der Monatsübersicht der Flugsuchergebnisse sehen Reisende auf einen Blick, an welchem Tag die Flüge zum gewünschten Ziel am günstigsten sind. Der Sommer Ersparnis-Rechner von Skyscanner zeigt, dass die letzte Ferienwoche im Durchschnitt die günstigste Woche innerhalb der Sommerferien ist.

Nahegelegene Flughäfen in Betracht ziehen: Häufig lohnt es sich, auch andere Abflughäfen in der Nähe in Betracht zu ziehen. Insbesondere wenn in einem Bundesland Ferien sind und in einem anderen nicht, können die Preise variieren. Wer beispielsweise von Zürich keinen guten Preis zu einem bestimmten Ziel findet, kann es ebenso ab Basel probieren – je nach Preisnachlass lohnt sich der zeitliche Mehraufwand vielleicht.

