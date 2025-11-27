Belgien wählt PC-7 MKX für die Grundausbildung

Pilatus PC-7MKX Demonstrator (Foto: Pilatus Aircraft)

Die belgische Regierung hat das hochmoderne PC-7 MKX Trainingssystem als neue Ausbildungsplattform für die belgischen Luftstreitkräfte ausgewählt.

Eine Flotte von 18 PC-7 MKX sowie ein integriertes bodengestütztes Trainingssystem werden die bislang für die Grundausbildung militärischer Piloten eingesetzten Flugzeuge ersetzen. Die ersten Auslieferungen sind für 2027 geplant.

Am 27. November 2025 hat die belgische Regierung die Vergabe eines umfassenden, 20-jährigen Dienstleistungsvertrags an Pilatus genehmigt, um auf Basis des PC-7 MKX ein vollständiges Trainingsangebot bereitzustellen.

Die Trainingslösung umfasst nicht nur die 18 Trainingsflugzeuge, sondern auch modernste bodengestützte Trainingsmittel und bildet so ein vollständig integriertes Ausbildungssystem. Pilatus stellt hochentwickelte Simulatoren, computergestützte Trainingsplattformen sowie Planungs- und Auswertungssysteme für Missionen bereit, um einen nahtlosen Trainingsablauf vom Unterrichtsraum bis ins Cockpit zu gewährleisten.

Zusätzlich zum integrierten Trainingssystem wird Pilatus gemeinsam mit den belgischen Partnern Sabena Engineering und AG Real Estate neue sowie modernisierte Einrichtungen am Fliegerhorst Bevekom/Beauvechain errichten und den operativen Support für die nächsten 20 Jahre sicherstellen. Die belgische Industrie spielt beim Bau und der laufenden Instandhaltung dieser Anlagen eine zentrale Rolle und übernimmt darüber hinaus den umfassenden In-Service-Support für die Flugzeuge.

Pilatus PC-7 MKX (Foto: Pilatus Aircraft)

PC-7 MKX im Einsatz

Die Ausbildung der ersten Flugschüler soll 2028 beginnen, sobald die Infrastruktur und die Flugsimulatoren bereitstehen und die Ausbilder auf dem neuen Pilotentrainingssystem geschult sind.

Belgien wird den PC-7 MKX für die Grundausbildung einführen und folgt damit der Royal Netherlands Air and Space Force sowie der französischen Armée de l'Air et de l'Espace, die sich Ende 2024 für das PC-7 MKX Trainingssystem entschieden haben.

Markus Bucher, CEO von Pilatus, kommentiert: «Wir sind stolz, die belgischen Luftstreitkräfte als neuen Pilatus Kunden sowie als dritte europäische Luftwaffe, die sich für den PC-7 MKX entschieden hat, willkommen zu heissen. Dieser Meilenstein bestätigt das Vertrauen in unsere Trainingssysteme und unterstreicht unser Engagement, Luftstreitkräfte weltweit mit modernsten Lösungen zu unterstützen.»

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation bei Pilatus, ergänzt: «Dieser Vertrag basiert auf einem serviceorientierten Geschäftsmodell, das es den belgischen Streitkräften ermöglicht, von einem umfassenden, voll integrierten Trainingssystem zu profitieren und gleichzeitig langfristige finanzielle Planbarkeit zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, die belgischen Streitkräfte gemeinsam mit unseren belgischen Industriepartnern in den kommenden Jahren zu unterstützen und ihnen eine erstklassige Trainingsfähigkeit bereitzustellen.»

Pilatus PC-7 MKX (Foto: Pilatus Aircraft)

Neues Smart-Cockpit für den Pilatus PC-7 MKX

Der Pilatus PC-7 MKX verfügt über ein modernes Cockpit, das auf der Garmin G3000 PRIME Suite basiert. Durch die Kombination von Pilatus' langjähriger Erfahrung in der Pilotenausbildung mit der fortschrittlichen Technologie von Garmin entsteht eine besonders intuitive und zuverlässige Umgebung für die Ausbildung von Anfang an.

Diese Zusammenarbeit markiert die erste Integration der G3000 mit individuell anpassbaren Displays und schafft eine flexible Plattform, die speziell auf die Anforderungen der militärischen Pilotenausbildung zugeschnitten ist. Damit setzt der PC-7 MKX neue Massstäbe für die Ausbildung der nächsten Generation von Militärpiloten.

Pilatus Aircraft