Bei airberlin fliegt auch der Weihnachtsbaum mit

airberlin Weihnachtsflieger 2015 (Foto: airberlin)

Wer mit airberlin fliegt, kann auch in diesem Jahr wieder auf allen internationalen Strecken der Airline kostenfrei einen Weihnachtsbaum mitnehmen.

Der Baum darf bis zu zwei Meter lang sein und muss bis zu 48 Stunden vor Abflug im Service Center der Gesellschaft unter 030 3434 3434 (zum Ortstarif) angemeldet werden. Dieser Service ist vor allem bei Fluggästen nach Spanien sehr beliebt. Wer möchte, kann seinen Weihnachtsbaum aber auch auf Fernstreckenflügen mitnehmen.

Unter dem Motto „Flying home for Christmas“ bietet airberlin ihren Gästen jedes Jahr ein attraktives Programm. Dazu gehört auch der Adventskalender auf airberlin.com/weihnachten mit vielen Angeboten rund ums Reisen. An Bord aller airberlin Flüge, die zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs sind, lädt die Fluggesellschaft zudem ihre Gäste in der Vorweihnachtszeit ab 16 Uhr auf einen Glühwein ein. Als weihnachtlicher Snack wird eine Aachener Printe angeboten.

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