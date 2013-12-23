Bei airberlin Europas City des Jahres wählen
23.12.2013 BGRO
Auf airberlinholidays.com können Nutzer nun erstmals über ihre Lieblingsdestination für Städtereisen abstimmen und sie damit zu Europas City des Jahres küren.Das Online-Reiseportal von airberlin stellt die 20 europäischen Städte zur Abstimmung, nach denen die Nutzer in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten gesucht haben. Unter allen Teilnehmern verlost airberlin holidays ein Luxuswochenende für zwei Personen in der Stadt ihrer Wahl. Um den Titel Europas City des Jahres bewerben sich Reiseziele aus insgesamt zwölf Ländern. Darunter sind südeuropäische Städte wie Barcelona, Florenz, Palma de Mallorca, Rom und Venedig als auch die skandinavischen Hauptstädte Kopenhagen, Oslo und Stockholm. Städtetrip-Klassiker wie London, Paris, Wien und Zürich dürfen auf der Shortlist ebenso wenig fehlen wie Budapest oder Krakau. In der engeren Auswahl der Top-Reiseziele sind auch vier deutsche Städte: Berlin, Dresden, Hamburg und München. Das Ergebnis der Abstimmung zu Europas City des Jahres wird am 15. Januar 2014 auf airberlinholidays.com bekannt gegeben. Den Gewinner des Luxuswochenendes erwarten Hin- und Rückflüge für zwei Personen mit airberlin sowie drei Übernachtungen in einem 5-Sterne-Hotel in Citylage. www.airberlinholidays.com