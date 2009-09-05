Bei Ryanair wird das Gepäck teuer

Ab Oktober wird der größte Low Cost Carrier Europas für zusätzliches Gepäck kräftig zulangen.

Wenn es nach Ryanair gehen würde, würde es Passagiere mit großen Koffern gar nicht erst geben, die Gepäckabfertigung ist nach Ansicht von Ryanair auf den meisten Flughäfen zu umständlich und zu teuer. Am liebsten sieht es der Low Cost Carrier, wenn die Reisenden mit einem handlichen Handgepäck zusteigen. Ab dem 1. Oktober wird das Gepäck, das im Laderaum mitfliegt, bei den Irländern teurer, dafür darf man jetzt zwei Gepäckstücke zu je 15 Kilogramm mitnehmen. Beim ersten Gepäckstück werden neu 15 Euro fällig und das zweite Gepäck kostet zusätzlich 35 Euro. Beim Koffer wird das Übergewicht mit 20 Euro pro Kilogramm geahndet.