Bei JetBlue fällt der Verkehr im September um 4,8%

JetBlue meldet für September einen Rückgang des Verkehrs um 4,8%, wobei sich die Auslastung gleichzeitig um 5,3 Prozentpunkte verbesserte.

Der Passierverkehr fiel von 1,84 Milliarden auf 1,75 Milliarden RPMs, während die Kapazität ebenfalls um 11,5% abnahm und noch 2,28 Mia ASMs betrug. Die Auslastung verbesserte sich so um 5,3 Prozentpunkte auf 76,7%. In den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg der Verkehr um 3,3% auf 20,17 Milliarden RPM, bei wachsender Kapazität (+4,8%) auf 24,93 Mia ASM und einer Auslastung von 80,9% (-1,2 Punkte).