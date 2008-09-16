Bei Jet2 läuft das Geschäft glänzend

Die Fluggesellschaft aus Leeds Bradford liess verlauten, dass sie eine exzellente Sommersaison zu verzeichnen hatte.

Geschäftführer von Jet2, Philip Meeson, informierte über einen anvisierten Halbjahresgewinn von mehr als 30 Millionen Pfund (53 Millionen USD). Im letzten Geschäftsjahr resultierte ein kleiner Gewinn von 3,9 Millionen Pfund. Als Hauptgrund für den soliden Geschäftsgang gibt er die gut besetzten Flugzeuge an und eine hervorragende Absicherung ihrer Treibstoffeinkäufe. Die Flugzeuge sind während den Sommermonaten zu mehr als 90 Prozent ausgelastet gewesen.