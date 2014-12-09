Bei Air France KLM stiegen mehr Passagiere zu

Bei der franko niederländischen Fluggesellschaft stiegen im Berichtsmonat November 2014 5,944 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 0,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,3 Prozent auf 21,278 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage kletterte um 0,4 Prozent auf 17,400 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung verbesserte sich von 80,4 auf 81,8 Prozent um 1,4 Prozentpunkte. Im Frachtgeschäft wurde die Kapazität um 0,2 Prozent auf 1.293 Millionen Tonnen Kilometer zurückgenommen, die Nachfrage ist um 3,6 Prozent auf 859 Millionen Tonnen Kilometer geschrumpft. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Air France KLM 71,231 Millionen Passagiere, dies waren praktisch gleich viele wie ein Jahr zuvor.