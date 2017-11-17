Bei Air Astana Lieblingssitzplatz buchen

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Der neue Air Astana Service MySeat ermöglicht die feste Buchung attraktiver Sitzplätze bis zwei Stunden vor Abflug und MyWifi bietet Internetzugang über den Wolken.

Ab sofort haben Passagiere von Air Astana, der mehrfach ausgezeichneten nationalen Fluggesellschaft Kasachstans, auf den meisten Flügen die Möglichkeit, mit dem neuen Service MySeat bestimmte Sitze mit erhöhtem Komfort bereits im Vorhinein zu buchen. Dies kann noch bis zu zwei Stunden vor Abflug erfolgen. Zu den im Rahmen von MySeat angebotenen Premium-Sitzen zählen in der Business Class die Plätze in der ersten Reihe sowie in der Economy Class die ersten beiden Sitzreihen und die Plätze an den Notausgängen. Der Service ist exklusiv auf Flügen von Air Astana verfügbar.

Das Verlassen des Flugzeuges nach Ankunft wird durch einen Sitzplatz im vorderen Bereich der Buchungsklasse deutlich entspannter und kann schneller erfolgen, während die Sitze am Notausgang spürbar mehr Beinfreiheit bieten. Buchungen können in jedem Air Astana Ticketcenter sowie telefonisch im Frankfurter Büro (+49 69 770 673 022) und über die 24-Stunden Service-Hotlines (+7 727 244 44 77 / + 7 717 258 44 77) erfolgen.

Mit dem Dienst MyWifi wurde bereits im Herbst 2017 der Service für Air Astana Passagiere ausgebaut. Mit MyWifi, das zunächst auf ausgewählten Routen der Boeing-767-Flotte angeboten wird, können an Bord Datenpakete von 15 bis 100 MB erworben werden, um mit bis zu 2 Mbps im Internet zu surfen und online zu kommunizieren.

Air Astana