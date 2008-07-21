Bei AUA laufen die Piloten davon

Die ungewisse Zukunft und die schlechten Karriereaussichten bewegen viele erfahrene Flugzeugführer bei Austrian Airlines, in ausländische Cockpits zu wechseln.

Der Vorsitzende des Pilotenbeirates zeigt sich besorgt über die grosse Abwanderung erfahrener Leute. Austrian Airlines kann mit den attraktiven Lohnangeboten vieler ausländischer Fluggesellschaften nicht mithalten. Den erfahrenen Copiloten wird der Wechsle häufig mit einer Beförderung zum Flugkapitän schmackhaft gemacht. Austrian spürt die Fluktuationen noch nicht weil sie wie fast alle anderen Airlines auch momentan Kapazitäten vom Markt nehmen. Falls dies nicht der Fall wäre, müsste die Austrian Airlines als Arbeitgeber attraktiver werden und den laufenden Unsicherheiten endlich ein Ende setzen.