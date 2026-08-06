Baustart für drittes Cargo Center am Airport Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Mit dem offiziellen Baustart für das Cargo Center 3 (CCN 3) setzt der Airport Nürnberg seinen erfolgreichen Wachstumskurs im Luftfrachtgeschäft fort.

Gemeinsam mit Bayerns Finanz- und Heimatminister sowie Aufsichtsratsvorsitzendem des Flughafens Albert Füracker, Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König, Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe und Ringo Haritz, Niederlassungsleiter der GOLDBECK Ost GmbH, fiel heute der Startschuss für die Erweiterung des Cargo-Bereichs am Flughafen. Das neue Cargo Center soll bereits Ende 2027 in Betrieb gehen.

Der Airport Nürnberg ist ein zentraler Wirtschaftsmotor für die gesamte Metropolregion. Rund 4.300 Menschen arbeiten am Standort, davon rund 1.050 direkt bei der Flughafen Nürnberg GmbH selbst. Mit dem Cargo Center 3 investiert der Airport nun in eine moderne Infrastruktur und setzt ein starkes Zeichen für die wirtschaftliche Zukunft der Region. Das Projekt stärkt die Lieferketten, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit Nordbayerns und festigt den Airport Nürnberg als wichtigen und leistungsfähigen Logistikstandort. Allen Projektbeteiligten danke ich für ihr großes Engagement und wünsche eine erfolgreiche und sichere Bauphase,

betonte Albert Füracker, Bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat sowie Aufsichtsratsvorsitzender des Airports Nürnberg.

Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König hob die Bedeutung des Projekts hervor: „Das Cargo Center 3 ist ein starkes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Nürnberg. Es schafft Raum für Wachstum, stärkt die Rolle des Flughafens als Tor der Metropolregion zur Welt und sichert die Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen, Arbeitsplätze und Wertschöpfung dauerhaft in unserer Region bleiben.“

Airport reagiert auf hohe Nachfrage

Mit dem Neubau reagiert der Airport Nürnberg auf die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Logistik- und Umschlagsflächen. Das Cargo Center 3 erweitert den bestehenden Cargo-Bereich um rund 6.200 Quadratmeter Bruttogrundfläche. Davon entfallen etwa 4.600 Quadratmeter auf Lager- und Umschlagsflächen sowie rund 1.600 Quadratmeter auf moderne Büroflächen im Obergeschoss.

„Durch das Cargo Center 3 wird der Flughafen als Logistikstandort weiter gestärkt und bedarfsgerecht ausgebaut“, sagt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Mit dem Neubau schaffen wir zusätzliche Kapazitäten für unsere Kunden und investieren gezielt in die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts. Die Erweiterung ermöglicht es uns, flexibel auf die Anforderungen eines dynamischen Marktes zu reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Airports langfristig zu sichern.“

Positive Entwicklung im Cargo-Geschäft

Der Airport Nürnberg hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem bedeutenden Luftfrachtstandort entwickelt. Mit der Inbetriebnahme des ersten Cargo Centers im Jahr 1987 und der Erweiterung durch das Cargo Center 2 im Jahr 2003 wurden wichtige Voraussetzungen für das Wachstum geschaffen. Heute werden in den beiden bestehenden Cargo Centern jährlich mehr als 90.000 Tonnen Luftfracht umgeschlagen. Für die kommenden Jahre wird ein weiterer Anstieg erwartet.

Projekt- und Entwicklungspartner CHI

Die geplante Erweiterung ist ein konsequenter Schritt, um die Leistungsfähigkeit des Flughafens langfristig zu sichern. Zusammen mit dem Luftfrachtspezialisten CHI NUE Cargo Handling GmbH ist die Entwicklung dieses Projekts bereits vor einigen Jahren angestoßen worden. CHI konnte im Rahmen der Projektierung als ein zentraler und maßgeblicher Projekt-Partner gewonnen werden, der die neue Halle sowie einen Teil der Büroflächen teilweise exklusiv nutzen wird. Das Unternehmen zählt bereits heute zu den wichtigsten Akteuren im Nürnberger Luftfrachtgeschäft.

Zentrale Lage an der Flughafen-Zufahrt

Das neue Cargo Center entsteht auf einem rund 11.800 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Flughafen-Zufahrt und ergänzt die bestehenden Cargo Center 1 und 2 zu einem leistungsfähigen und zusammenhängenden Logistikareal.

Neben der zoll- und sicherheitsseitigen Abfertigung von Luftfracht bieten alle drei Frachthallen einen direkten Zugang zum Sicherheitsbereich und zum Vorfeld. Die kurzen Wege zwischen Lager, Umschlag und Flugzeug schaffen damit ideale Voraussetzungen für schnelle, effiziente und zuverlässige Logistikprozesse.

Damit stärkt der Airport Nürnberg seine Leistungsfähigkeit im Luftfrachtbereich nachhaltig. Die optimierte Infrastruktur schafft zugleich zusätzliche Kapazitäten und eröffnet weiteres Potenzial, künftig mehr direkte Frachtverbindungen ab und nach Nürnberg abzuwickeln.

Bei der Planung wurde besonderer Wert auf Flexibilität und Zukunftsfähigkeit gelegt. Die Hallenflächen können bei Bedarf um spezielle Einrichtungen wie Kühlzellen für temperatursensible Waren erweitert werden. Gleichzeitig orientieren sich die Büroflächen an modernen Arbeitswelten und ermöglichen eine effiziente und nachhaltige Nutzung.

Für die Realisierung des Projekts zeichnet die GOLDBECK Ost GmbH verantwortlich. „Wir freuen uns, erneut Teil eines zukunftsweisenden Projekts am Flughafen Nürnberg zu sein. Mit dem CCN 3 realisieren wir ein funktionales und architektonisch ansprechendes Gebäude, das exakt auf die Bedürfnisse der Logistikbranche zugeschnitten ist“, sagt Niederlassungsleiter Ringo Haritz.

Fakten zum Cargo Center 3