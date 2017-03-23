Baubeginn Lufthansa Cargo Cool Centers

Lufthansa Cargo MD-11 (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo hat mit dem Ausbau des Cool Centers am Heimatdrehkreuz Frankfurt begonnen.

„Wir haben sehr viel Erfahrung im weltweiten Transport von empfindlichen Medikamenten gesammelt. Die CEIV-Zertifizierung durch die IATA hat dies zuletzt unterstrichen. Die hervorragende Zusammenarbeit mit zahlreichen Versendern aus der Pharma- und Chemiebranche hat die Nachfrage nach unserem Service stetig wachsen lassen. Wir freuen uns, unseren Kunden bereits ab dem Spätsommer noch mehr Kapazität und Flexibilität in unserem Cool Center anbieten zu können“, sagte Operations-Vorstand Sören Stark am Rande des Spatenstichs.

Nach dem Ausbau werden ab Spätsommer dieses Jahres 8.000 Quadratmeter für Kühlfracht zur Verfügung stehen. Neben der Erweiterung wird die gesamte Infrastruktur des Lufthansa Cargo Cool Centers weiter verbessert. Es wurde im Dezember 2011 eröffnet und verfügt derzeit auf 4.500 Quadratmetern über vier unterschiedlich temperierte Kühlräume (2 bis 8°C, 15 bis 25°C, -12 bis -20°C und 5 bis 15°C) sowie eine Tiefkühlzelle und einen direkten Zugang auf das Vorfeld. Damit ist es bereits heute das größte Drehkreuz für temperatursensible Fracht in Europa.

Der Fluglinienverband IATA hatte Lufthansa Cargo und das Cool Center Ende 2016 mit dem CEIV-Siegel für Pharmatransporte ausgezeichnet. Lufthansa Cargo verbessert den Service fortlaufend und berücksichtigt dabei die besonderen Anforderungen der Phamaindustrie sowie sämtliche Vorgaben nach EU GDP (Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use).

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