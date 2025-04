Barrierefreies Reisen mit Emirates

Airbus A380 Emirates Airlines (Foto: Emirates Airlines)

Im Rahmen des Autismus-Bewusstseinsmonats, hat Emirates mehrere Fortschritte in Richtung barrierefreies Reisen erzielt.

Ein Jahr nach dem ersten erfolgreichen „Travel Rehearsal“ – einer Übung bei der Kinder die Reise durch den Flughafen simulieren, wird das Programm nun auf 17 Städte ausgeweitet. Emirates wurde ausserdem zur weltweit ersten Autism Certified Airline™ ernannt. Mehr als 30.000 Mitarbeiter sind nun für die Betreuung von Kunden mit Autismus geschult.

Das „Travel Rehearsal“-Programm startete 2023 als Gemeinschaftsinitiative von Emirates und zahlreichen Partnern in Dubai, darunter das Ministerium für Wirtschaft und Tourismus, Dubai Airports, die Polizei, der Zoll sowie lokale Zentren für Kinder mit Autismus und Schulen. Ziel ist es, Kindern mit Autismus einen stressfreien Zugang zum Flugerlebnis zu ermöglichen – durch das Üben aller relevanten Abläufe am Flughafen, vom Check-in über die Sicherheitskontrolle bis hin zum Boarding. Eltern, Lehrkräfte und Therapeuten berichteten von durchweg positiven Erfahrungen: Die Simulationen helfen Kindern, Ängste abzubauen und sich sicherer auf Reisen zu fühlen. Entscheidend für den Erfolg sind die realitätsnahe Vorbereitung, das geschulte Personal und die Vertrautheit mit den Abläufen – Aspekte, die eine erfolgreiche Flugreise überhaupt erst ermöglichen.

Nach dem erfolgreichen Start in Dubai wird das Programm nun weltweit in Städten, darunter Barcelona, Brisbane, Budapest, Christchurch, Dubai, Durban, Madrid, Manila, Manchester, Montreal, Nizza, Oslo, Paris, Toronto, eingeführt. Monatlich kommen neue Standorte hinzu. Die Teilnahme erfolgt derzeit auf Einladung in Zusammenarbeit mit akkreditierten Einrichtungen.

Adel al Redha, Deputy President und COO von Emirates sagt: „Emirates hat gute Fortschritte im Bereich des barrierefreien Reisens gemacht und es gehört zur operativen Strategie. Wir arbeiten weiter an dieser Mission, das Reisen inklusiver zu gestalten. Anfang 2024 wurden wir als Certified Autism Center™ anerkannt. Wir haben unsere Teams weitergebildet und sind jetzt die erste Autism Certified Airline™ der Welt, mit 30.000 Mitarbeitern, die für die Unterstützung unserer Kunden mit Autismus geschult sind. Jetzt führen wir auch unser Travel-Rehearsal-Programm in Städten auf der ganzen Welt ein, um Barrieren abzubauen und Reisen für alle zugänglich zu machen. Dies ist Teil unserer sozialen und beruflichen Verantwortung“.

Emirates ist die erste Autism Certified Airline™ der Welt

Emirates hat sein Ziel erreicht, die erste Autism Certified Airline™ der Welt zu werden. 30.000 Mitarbeiter wurden geschult, um Reisende mit Autismus zu verstehen und zu unterstützen, indem sie auf die Bedürfnisse von autistischen und sensorisch empfindlichen Reisenden und ihren Familien eingehen. Die Emirates online Schulung „Introduction to Autism and Hidden Disabilities" wurde 2022 ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Teams von Emirates über das Spektrum von Autismus, Vorurteile und Herausforderungen, die vielfältigen Möglichkeiten zur Unterstützung entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen sowie potenzielle Reize und Auslöser aufzuklären.

Die Auszeichnung wird vom International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES) vergeben, einer führenden Organisation Organisation für Schulungen und Zertifizierungen im Bereich Autismus und Neurodiversität. Emirates hat mehr als ein Jahr lang mit IBCCES zusammengearbeitet, um die Ausbildung zu entwickeln. Mithilfe eines datengestützten Ansatzes haben Emirates und IBCCES ein neues Konzept für die Betreuung von Fluggästen mit Behinderungen entwickelt, das die gesamte Reise umfasst - vom Bodenservice bis zum Bordservice.

Aufmerksamkeit schaffen: Autismus auf ice

Im April nutzte Emirates sein Entertainment-System ice, um Millionen von Passagieren weltweit das Thema Neurodiversität näherzubringen. Gezeigt wurden unter anderem Filme wie Temple Grandin, Ezra, Carl the Collector und The Flight of Bryan sowie Podcasts oder auch Dokumentationen wie Inside Our Autistic Minds (BBC).

Einrichtungen in Dubai arbeiten gemeinsam für barrierefreies Reisen

Für viele Menschen mit Autismus sind Flugreisen aufgrund der hohen Reizüberflutung eine Herausforderung. Eine Umfrage auf AutismTravel.com ergab, dass 78 Prozent der Familien zögern zu reisen und 94 Prozent der Befragten mehr Urlaub machen würden, wenn sie mit geschultem Personal reisen würden. Durch globale Schulungen und internationale Initiativen setzt sich Emirates dafür ein, diese Barrieren abzubauen. Dabei wird auch Dubais Vision unterstützt, das zugänglichste Reiseziel der Welt zu werden.

Um die Agenda für barrierefreies Reisen weiter voranzutreiben, arbeitet Emirates eng mit Partnern zusammen, darunter das Ministerium für Wirtschaft und Tourismus (DET) von Dubai, die Dubai Airports, die Generaldirektion für Identität und Ausländerangelegenheiten, die Polizei sowie der Zoll von Dubai, um wichtige Meilensteine im Bereich inklusives und barrierefreies Reisen zu etablieren.