BOC annulliert Airbus Bestellung

BOC Aviation Airbus A320neo (Foto: Airbus)

BOC Aviation hat einen Auftrag für 18 Maschinen aus der Airbus A320neo Familie storniert, die Bestellung wurde im Dezember 2019 bekanntgegeben.

Die achtzehn abbestellten Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie hätten an BOC Aviation zwischen 2022 und 2023 ausgeliefert werden sollen. Die chinesische Finanzgesellschaft hätte die Maschinen dann an einen nicht weiter spezifizierten Kunden weitervermiete, dieser wird die Flugzeuge nun direkt bei Airbus kaufen. BOC Aviation ist ein Grosskunde bei Airbus und Boeing.