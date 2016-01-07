BOC Aviation tätigt Großeinkauf bei Airbus

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

BOC Aviation, die Flugzeug Leasing Tochter der Bank of China mit Sitz in Singapur, hat bei Airbus dreißig weitere Flugzeuge aus der A320 Familie bestellt.

Der neue Auftrag beinhaltet zwölf Maschinen aus der Airbus A320ceo Familie und achtzehn Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie. Die neue Bestellung wurde am 7. Januar 2016 durch BOC Aviation bekanntgegeben. Die zusätzlichen Airbus Jets konnten laut Aussagen von BOC Aviation dank der hohen Nachfrage am Markt bestellt werden.