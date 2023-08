BOC Aviation tätigt Grossbestellung bei Airbus

Die Flugzeugleasinggesellschaft mit Hauptsitz in Singapore hat bei Airbus eine Bestellung über dreissig A320 Maschinen platziert.

BOC Aviation gehört zur Bank of China und hat ihren Hauptsitz im Stadtstaat Singapore. Die Gesellschaft gab gestern die Bestellung von dreissig Maschinen aus der A320 Serie bekannt. Die Bestellung entspricht einem Marktwert von rund 1,9 Milliarden US Dollar. Die Flugzeuge werden von 2012 an über eine Zeitspanne von drei Jahren an den Flugzeugvermieter ausgeliefert, der die Flugzeuge am Markt platzieren wird. Mit dieser Bestellung erhöht BOC Aviation ihr Kaufvolumen bei den Single Aisle Maschinen von Airbus auf 128 Flugzeuge von denen bereits 80 ausgeliefert wurden.