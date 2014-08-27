BOC Aviation platziert Grossauftrag bei Boeing

BOC Aviation, die Flugzeug Leasing-Tochter der Bank of China mit Sitz in Singapur, hat bei Boeing einen weiteren Grossauftrag über 82 Verkehrsflugzeuge platziert.

In den Auftrag wurden fünfzig Boeing 737 MAX 8, dreissig Boeing 737-800NG und zwei Boeing 777-300ER Grossraumflugzeuge eingehandelt. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht diese Bestellung einem Wert von 8,8 Milliarden US Dollar. Es ist der grösste Einzelauftrag, der BOC Aviation in ihrer zwanzigjährigen Unternehmensgeschichte je platziert hat. Für die Boeing 737 hat sich BOC für Triebwerke von CFM International entschieden und hundert Leap-1B und sechzig CFM56-7BE bestellt. Die Triebwerke haben einen Wert von rund zwei Milliarden US Dollar.