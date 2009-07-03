BMI erhält neuen Präsident

Stefan Lauer hat heute den ehemaligen Präsidenten Sir Michael Bishop bei British Midland PLC abgelöst.

Bishop hatte letzte Woche 50 Prozent plus eine Aktie für £175 Millionen an die Deutsche Lufthansa verkauft und damit einen Vertrag zum Abschluss gebracht, der mehr als 10 Jahre gebraucht hat, bis er beendet werden konnte. Stefan Lauer ist unter anderem Chief Executive der Group Airlines und Corporate Human Resources im Lufthansa Konzern. Nun ist er zum Executive Director bei BMI ernannt worden.