BH Air stärkt touristisches Flugangebot nach Bulgarien

BH Airlines Airbus (Foto: BH Airlines)

BH Air bereichert im kommenden Jahr das Flugangebot zwischen Deutschland und Bulgarien und sorgt für neue Kapazitäten in die Ferienregionen Burgas und Varna.

Vom 9. Mai bis zum 3. Oktober verbindet die Airline die deutschen Flughäfen Hannover, Düsseldorf und Leipzig/Halle mit Varna und Burgas. Mit BH Air erhält das touristische Flugangebot nach Bulgarien nach den Einbußen des Sommers 2026 wieder deutlich mehr Kapazität. Von allen drei Abflughäfen werden sowohl Varna als auch Burgas mindestens zweimal pro Woche angeflogen. Auf den Verbindungen von Hannover und Leipzig/Halle nach Burgas sind sogar jeweils drei wöchentliche Flüge vorgesehen. Insgesamt umfasst das Programm damit mindestens 14 Frequenzen pro Woche.

Mit dem neuen Flugprogramm schaffen wir ein verlässliches und breit aufgestelltes Angebot, das unseren Veranstaltern-Partnern hilft, vielfältige Reiseangebote nach Bulgarien zu generieren,

sagt Carsten Kröger, Geschäftsführer International Carrier Consult, der BH Air im deutschen Markt vertritt. Die hohe Zahl wöchentlicher Verbindungen ermögliche attraktive Reisedauern und stärke zugleich die Erreichbarkeit der bulgarischen Schwarzmeerküste.

Varna und Burgas sind die wichtigsten Flughäfen für den Urlaubstourismus an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Varna erschließt vor allem die nördlichen Ferienregionen mit dem Goldstrand, Albena und zahlreichen weiteren Badeorten. Burgas ist das zentrale Eingangstor für die südliche Schwarzmeerküste mit Sonnenstrand, Nessebar, Pomorie und weiteren Urlaubszielen.

Flüge starten pünktlich zum Eurovision Song Contest

Am 15. Mai findet in Burgas auch das Finale des Eurovision Song Contests statt – pünktlich zum Start des neuen Flugprogramms von BH Air ab Deutschland. Am 9. Mai startet der erste Flug von BH Air von Düsseldorf nach Burgas, Hannover folgt am 11. Mai. Rückflüge von Burgas nach Düsseldorf, Hannover und Leipzig sind vom 16. Mai an möglich.

Bereits in diesen Tagen erfolgt die Buchungsfreigabe für den neuen Sommer. Buchungen sind über zahlreiche renommierte deutsche Reiseveranstalter möglich.

Über BH Air

BH Air ist eine unabhängige bulgarische Fluggesellschaft mit Sitz in Sofia. Das Unternehmen wurde 2001 als Charterairline der bulgarischen Reiseveranstaltergruppe Balkan Holidays gegründet, die seit den 1960er-Jahren auf dem britischen, skandinavischen und mitteleuropäischen Tourismusmarkt tätig ist. Die Airline setzt aktuell vier Flugzeuge des Typs Airbus A320 ein und wird 2027 einen weiteren A320 in Betrieb nehmen.

BH Air verfügt über einen eigenen, nach EASA Part 145 zertifizierten Technikbetrieb an den Flughäfen Sofia und Burgas. Die Fluggesellschaft ist IOSA-zertifiziert und nach ISO 9001 zugelassen.